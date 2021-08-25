Работа для девушек без опыта и образования

Эта история произошла со мной этим летом. Когда я закончила университет и решила трудоустроится. Но как оказалось это сложная задача даже для высококвалифицированных специалистов. А в моём случае нужна высокооплачиваемая работа для девушек без опыта, казалось нереальной проблемой. К счастью моя подруга поделилась по секрету одним сайтом. Благодаря komsomolka я нашла отличные вакансии от надёжных работодателей. Теперь у меня стабильный высокий доход. Рекомендую всем девушкам ищущим работу!
|komsomolka.works
|VIP-сайт
|Рейтинг: 1483
|Отзывы: +8 –2
|22.01.2024 г.
ip: 51.77.150.180
|Постоянный клиент этого сайта, размещаю уже как 2 года ВИП на сайте. Последняя оплата в размере 200 Евро на 4 месяца была оплачена на карту Dmytro Povalyey- карта заканчивается на 1070. К сожалению ВИП слетел спустя месяц 01.01.24, из-за обновок на сайте. Оставшиеся 3 месяца рекламы ВИП, которые были мною оплачены по договору, не был исполнен. Алена не выходит на связь с 03.01.24. Пытался с разных номеров писать ей и на запасной, но безуспешно.
|05.07.2022 г.
ip: 92.184.102.184
|Покупаю рекламу на этом сайте не первый раз, администратор сайта Алена отвечает вполне быстро, после отправления денег она сразу публикует рекламу согласно договору, я очень уважаю таких людей, так как уговор дороже денег. САЙТ РАБОЧИЙ,ЕСЛИ БЫ НЕ РАБОТАЛ,Я БЫ НЕ ПОКУПАЛ РЕКЛАМУ ПОВТОРНО! Всем хорошего дня
|15.04.2022 г.
ip: 2.58.194.134
|Потрясающий ресурс с помощью которого мне удалось за 10 минут без проблем найти потрясающее предложение сотрудничества о котором я даже мечтала!
|25.02.2022 г.
ip: 46.211.112.77
|Бесполезное занятие, сейчас всё можно купить в магазине. Почему Вы так решили? Вы уже пробовали заниматься таким бизнесом, чтобы сделать выводы? Хлебом торгуют на каждом шагу, но тем не менее открываются новые булочные и новые заводы по производству хлеба. К тому же сетевой бизнес (кто хочет реальные большие деньги) - это не беганье с сумками косметики и упрашивание купите у меня. Это серьезный бизнес с построением команды, ее обучением, ее координацией. Как и в любой другой фирме - ты приходишь простым работником и с опытом растешь по служебной лестнице. Чем выше должность, тем выше твоя заработная плата. Отличие в том, что нет никакого блата. Растет тот, кто хочет чего-то достичь и имеет цель. Рост зависит не от начальника, а от того, как ты работаешь и как скоро хочешь добиться цели. Ну об этом можно долго говорить. Смотреть и слушать надо не тех, кто бросил на полпути, так ничего и не поняв, или даже кто не занимался, но с умным видом машет рукой. А тех, кто добился результат
|18.02.2022 г.
ip: 46.211.88.46
|Так Вы напишите с того самого IP адреса с которого писали плохой отзыв 11.02.22. Он отличается на последние четыре цифры в конце!
|15.02.2022 г.
ip: 80.187.120.239
|Отличный сайт для рекламы, администратору спасибо, вопрос решили быстро. Прошу прошлый отзыв проигнорировать. Всем советую
|14.02.2022 г.
ip: 46.211.77.165
|Читайте в телеграм в профиле просьба добавить номер телефона в контакты, иначе не доходят сообщения. Добавьте мой номер и напишите еще раз. Читать надо правила, которые в самом начале скидываю с ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ ПРОШУ ПРОЧИТАТЬ!
|11.02.2022 г.
ip: 80.187.121.207
|Сведение для работодателей!!! Если вы хотите оплатить ВИП рекламу, вас попросят оплатить 40$ на карту некому Денису Павленко от Алены Селезневой. Не ведитесь, деньги берут и потом пропадают, не выполняя заказ. Мошенники
|14.11.2021 г.
ip: 46.211.98.10
|Благодаря комсомолка ворк, я узнала 3 важных момента, соблюдая которые обязательно пройдешь собеседование! Чтобы хорошо показать себя на собеседовании получить желаемую должность, следуйте этим трем простым советам: 1. Подготовьтесь Изучите компанию, ее потребности, ценности, приоритеты, чтобы из всего многообразия ваших талантов сделать верный акцент. В идеале стоит иметь видение, как вы хотите развивать компанию и развиваться самому. 2. Будьте настоящим Не пытайтесь строить кого-то другого, лучше запаситесь списком жизненных историй, которые раскроют ваши качества. Не бойтесь рассказывать о неудачах, если вы смогли из них выбраться, это тоже хороший знак. 3. Настройтесь на позитив Как бы ни было страшно, постарайтесь получить удовольствие от процесса. В конце концов, это же радостное событие - первый шаг к любимой работе.
|25.08.2021 г.
ip: 188.239.84.142
|Отличная доска бесплатных объявлений с помощью которой девушки ищущие работу в любом городе России, Украины, Казахстана и Беларусь, смогут быстро найти. вакансии. Двум моим знакомым нужна была Высокооплачиваемая работа в Москве для девушек без опыта, которую они не могли найти в течении трёх месяцев. Но благодаря этому сайта обеим удалось трудоустроится за 5 дней! По этому рекомендую всем «Комсомолка ворк»!
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