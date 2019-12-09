Шпаргалка эскортницы

Каталог качественных русских сайтов
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Сайт одобрен и участвует в каталоге
Скриншот сайта будет создан (обновлен) автоматически в течение 5-30 минут
Переведите Ваш обычный сайт в VIP-сайт и получите 3 преимущества:
- На 1 год сайт становится привилегированным (VIP) по отношению к другим сайтам. Его название будет отображаться красным цветом (названия обычных сайтов отображаются классическим синим цветом).
- Ссылка на сайт в течение 7 дней будет находиться на главной странице каталога в разделе «Новые сайты» (обычные сайты находятся в этом разделе только один день).
- Сайт получает дополнительные 65 единиц рейтинга и поднимается в верхние позиции каталога.
Вот пример того, как будет выглядеть Ваш VIP-сайт:
|1.
Привет всем! Шпаргалка это мой персональный блог полезен каждому кому нужна высокооплачиваемая эскорт работа для девушек. Еженедельно я публикую новые публикации в которых делюсь личным опытом как девушке найти работу без опыта. Так же смотрите мой эксклюзивный рейтинг ТОП 10 в котором добавлены лучшие вакансии для девочек. Кроме этого читайте актуальную информацию если Вам необходимо 100% безопасное трудоустройство за границей, России, Украине.
Все платежи проводятся в автоматическом режиме.
Статус сайта изменяется и его рейтинг увеличивается в автоматическом режиме сразу же после оплаты.
|Малый скриншот
|Увеличенный скриншот
Все сайты в Каталоге одинаковы и равнозначны - отображаются с малым скриншотом. Активируйте показ увеличенного скриншота и Ваш сайт будет выделяться на фоне других. Пользователи увидят увеличенный скриншот и нажмут на него. Вы можете увеличивать скриншот сайта любое количество раз. Все платежи суммируются, а период показа увеличенного скриншота продлевается. Выберите способ оплаты и период. Рейтинг сайта будет увеличен с каждой оплатой.
Увеличенный скриншот сайта shpargalka.work начнет отображаться во всех списках сразу же после оплаты.
Рейтинг сайта shpargalka.work увеличится в автоматическом режиме сразу же после оплаты.
Сайт shpargalka.work
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|Действующий и будущие периоды отображения увеличенного скриншота сайта shpargalka.work
|Время действия
|Стоимость
|с 12:32 (MSK) 09.12.2019 г. по 12:32 (MSK) 22.04.2021 г.
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Вы можете пользоваться этим способом увеличения рейтинга сайта любое количество раз. Все платежи суммируются. Выберите способ оплаты и сумму. Ссылка на сайт будет отображаться в первых строчках каталога. Пользователи увидят её в первую очередь и нажмут на неё!
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