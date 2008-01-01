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Эскорт туры - работа для девушек в проверенном агентстве

Эскорт туры - работа для девушек в проверенном агентстве

Элитное модельное агентство предлагает сотрудничество молодым красивым девушкам, желающим изменить жизнь в лучшую сторону. На постоянной основе требуются модели в возрасте от 18 до 35 лет, приятной внешности на высокооплачиваемую работу в сфере развлечений. 

Суть трудоустройства заключается в краткосрочных поездках 15-20 дней в эскорт туры за границу. Мы гарантируем минимальный доход от 7 500$ в месяц, полную безопасность и индивидуальное проживание в уютных апартаментах. 

Наше предложение это уникальный шанс для каждой жительницы России или Украины стать VIP эскортницей в обязанности которой входит путешествие в разные страны мира и общение с интересными людьми. 

Эскорт туры работа для девушек является кроме источника высокого заработка, еще и потрясающей возможностью завести новые полезные знакомства с влиятельными мужчинами. 

Всё что необходимо для этого, перейти на наш сайт, изучить подробные условия работы и связаться с нами!
europejob.info
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Рейтинг: 65Отзывы: +1
Рубрика: Работа - Работа За рубежом
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