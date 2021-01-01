Каталог качественных русских сайтов

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Описание каталога сайтов Povezlo.Su

Редактор проверяет качество сайтов, всю добавляемую информацию, ее соответствие тематике. Владельцы сайтов получают уведомления от редактора: об одобрении или об отказе, о новых отзывах. Постоянно работает система автоматической очистки каталога от неработающих и заблокированных сайтов. Периодически проводятся ручные проверки целых категорий и рубрик на предмет устаревших и не работающих сайтов. Информация в каталоге поддерживается в максимально актуальном состоянии.

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Влияние каталога на продвижение сайта

История и архитектура каталогов.

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Каталог сайтов (англ. web directory) - структурированный набор ссылок с кратким их описанием. Вся информация группируются по категориям или темам. Каждая категория может содержать несколько подкатегорий, а внутри категории сайты могут быть отсортированы разными способами: по алфавиту, по времени создания, по посещаемости и по авторитетности (цитируемости). Переходя по названиям рубрик, можно добраться до интересующей информации.

Сайт в Интернете - визитная карточка любой компании или частного пользователя, оформленная в увлекательной графике, от простой информационной странички до путеводителя по конкретной области знаний или сфере бизнеса.

Отличие каталогов сайтов от поисковых систем.

Для поиска информации в сети Интернет существуют интернет-каталоги и поисковые системы.

В поисковых системах (поисковиках) индекс создается автоматически, а составление каталога - ручная работа. Поэтому обычно в его базе меньше сайтов, чем в базе поисковой машины. Каталогами удобно пользоваться, если вы ищете не ответ на конкретный вопрос, а ресурс на какую-то тему. По списку ресурсов формируется первое впечатление о сайтах. При этом легко выбрать один или несколько наиболее интересных и соответствующих запросам пользователя.

Мотиваторы.

Любая информация о Вашем сайте, находящаяся в большом количестве в различных поисковых, навигационных системах, положительно сказывается на его продвижении.

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